Har ikke brukt mer på forsvar siden 2006

EU brukte 198 milliarder euro på forsvar i 2020, det høyeste beløpet siden 2006, ifølge en rapport fra Det europeiske forsvarsbyrået (EDA), melder Reuters.

198 milliarder er en økning på fem prosent fra 2019.

Forsvarsutgiftene utgjorde i snitt 1,5 prosent av de 26 nasjonenes statsbudsjett, som fortsatt er under utgiftsmålet på to prosent i NATO, som de fleste medlemslandene er en del av. Danmark er ikke med i beregningen.

Av EDA-rapporten fremgår det også at det var en nedgang i samarbeidsutgiftene, til tross for at det i 2017 ble signert en ny EU-avtale for å prøve å samle ressurser og avvikle konkurranse mellom ulike nasjoners forsvarsindustri.

«Den nedadgående trenden for europeiske samarbeidsutgifter er spesielt bekymrende», skriver EDA-sjef Jiri Sedivy i rapporten.

Nedgangen i felles anskaffelser av forsvarsutstyr gikk blant annet ned 13 prosent, til 4,1 milliarder euro.

Selv om EU har inngått avtaler om et felles våpenfond, samarbeid om 60 felles militære prosjekter og et mål om å bli enige om en ny hurtigreaksjonsstyrke, forblir investeringer og forskning på teknologi usammenhengende og det mangler samarbeid, mener EDA.