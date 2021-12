Goldman Sachs anbefaler fem doblingskandidater

I november startet tallknuserne i Goldman Sachs dekning av en rekke nye aksjer. Ifølge CNBC har det resultert i 42 kjøpsanbefalinger, og i fem av aksjene mener analytikerne at det er en potensiell oppside på mer enn 100 prosent.

23. november tok Goldman Sachs opp dekning på Sonendo, et selskap som tilbyr medisinsk utstyr. Kursmålet ble satt til 30 dollar, hvilket indikerte en oppside på 240 prosent basert på sluttkurs 2. desember. Goldman-analytikerne ser en «betydelig mulighet» for selskapet til å øke bruken av sitt rotkanalbehandlingssystem, samtidig som selskapets internasjonale strategi kan skape en langsiktig oppside i aksjen.

Goldman Sachs liker markedsandelen til den sørkoreanske bruktbilforhandleren K Car og opererer ifølge CNBC med en oppside på rundt 150 prosent.

Det britiske telekominfrastrukturselskapet IHS Holding har radiotårn over hele Latin-Amerika, Midt-Østen og i Afrika sør for Sahara. Meglerhuset mener selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av veksten i fremvoksende markeder, og opererer med et kursmål som er rundt 115 prosent høyere enn sluttkurs 2. desember.

Amerikanske HireRight har spesialisert seg på bakgrunnssjekk av arbeidstagere mens Sema4 fokuserer på ulike typer helsesjekk. De to aksjene får et kursmål som ligger henholdsvis 110 og 105 prosent over sluttkurs ved utgangen av forrige uke.