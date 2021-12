Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,39 prosent mandag til 1.170,18 poeng, og gikk helt motsatt vei fra de europeiske børsene som steg mellom 1 og 2,5 prosent.

Pilen pekte også oppover for de amerikanske børsene. Dow Jones steg 1,87 prosent, S&P 500 økte med 1,18 prosent og Nasdaq stengte opp 0,93 prosent. Renten på 10-års amerikanske statsobligasjoner steg også med hele 9 basispunkter, og reverserte hele fallet fra fredag.

«Stemningen i globale finansmarkeder var med andre ord god, samtidig som overskriftene her hjemme, om at myndighetene vil innføre nye og strengere restriksjoner for å begrense omicronutbruddet i dag, trolig la en demper på humøret til flere av oss», skriver Ingvild Borgen, valutaanalytiker i DNB Markets, i tirsdagens morgenkommentar.

Smittet over

«At kinesiske myndigheter annonserte at de vil lette på bankenes reservekrav natt til mandag bidro til å løfte stemningen i asiatiske markedene, og det kan ha smittet over på markedene i resten av verden», mener Borgen.

I tillegg kom Anthony Fauci nylig på banen og manet til optimisme knyttet til alvorlighetsgraden av omicron.

«At fly, reiseliv og andre selskaper som typisk drar nytte av at økonomiene åpner mer opp drev oppgangen på de amerikanske børsene mandag, tyder også på at det var sistnevnte som var hovedårsaken til den gode stemningen. Nettopp derfor fremstår markedsutviklingen og nyhetsbildet her hjemme som i så stor kontrast til hverandre», fremgår det av rapporten.

Rentefall

Den norske krona styrket seg også på ukens første handelsdag og økte med 0,7 prosent mot både euro og dollar. Tirsdag morgen koster en dollar 9,05 kroner, mens euroen koster 10,22 kroner.

Det norske rentemarkedet var derimot ikke like rolige og aktørene sendte rentene ned langs hele kurven.

«Selv norske 10-års swaprenter falt 7 basispunkter i går, til tross for oppgangen i tilsvarende amerikanske renter, noe som er nokså uvanlig», mener Borgen.

«Investorene tviler mer og mer på hvorvidt Norges Bank vil gjennomføre sin planlagte renteheving på møtet 15. desember. Det er ikke så rart, all den tid nye og strengere restriksjoner potensielt kan ha en såpass dempende effekt på den økonomiske aktiviteten at Norges Bank ikke synes det passer å heve renta nå», står det videre i rapporten.