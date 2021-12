Aksjeekspert anbefaler 10 av «neste generasjons aksjer»

CNBC har lansert en ny indeks under navnet Next Generation 50 index, og Jim Cramer anbefaler ti av sine favorittaksjer i indeksen.

Indeksen inneholder aksjer og verdier som er viktig for både det profesjonelle og private liv til unge mennesker som går under kategoriene millenials og Generation Z . Verdens to største kryptovaluter, bitcoin og ether, er også inkludert i indeksen, ifølge CNBC.

Cramer har delt sine aksjevalg i to kategorier: senior og junior vekst. Senior-aksjene er selskaper som er noe mer erfarne og har pondus.

– Junior-aksjene er mer high risk, high reward, sier Cramer.

Senior vekst

Amazon

Cramer plukker ut Amazon som nummer én i denne gruppen, og understreker at det er skytjenesten Amazon Web Services, som vesentlig i vår stadig mer digitale verden. Han peker også på at selskapets særs lønnsomme annonsevirksomhet antyder attraktive vekstmuligheter.

Alphabet

Google-eier Alphabet dominerer i det lukrative søkemotormarkedet, men Cramer peker på selskapets Google Cloud-avdeling som selskapets neste grunnlag for vekst.

Tesla

Elektrifiseringen av transport er enormt viktig for unge mennesker, og den dominerende amerikanske spilleren, Tesla, mangler seriøs konkurranse i elbilmarkedet, ifølge Cramer.

Palo Alto Networks

Cramer mener cybersikkerhetsselskapet Palo Alto Networks er perfekt posisjonert til å dra nytte av hybride arbeidsplasser, som mest sannsynlig vil være normalen selv etter pandemien er over.