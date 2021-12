Hegnar om skattelistene: – Noe morsomt var det jo

– Noe morsomt var det jo, men det meste og de fleste navnene var jo kjent, sier Trygve Hegnar.

– Det morsomme

Onsdag morgen publiserte Skatteetaten skattelistene for 2020, og ifølge Hegnar var det ikke mange overraskelser.

– De menneskene som går igjen hele tiden, slik som Trond Mohn, Spetalen (Øystein Stray Spetalen red. anm.) og Ivar Tollefsen, den nye eiendomsbaronen, de tjener rundt 300 millioner i året og betaler masse skatt, fordi de har stor formue, og det visste vi på forhånd, sier Hegnar.

– Nicolai Tangen dukket også opp på listene?

– Ja, det er det morsomme ved det. Det var forsåvidt noe man kunne forvente, at han fremstod med en formue på 8 milliarder kroner. Det tok han altså med fra London. Han hadde tjent penger på å kjøpe og selge selskaper i London, ble steinrik og kom til Norge og ble sjef for oljefondet.

– De som hadde størst formue, det var vel Kjell Inge Røkke og laksearvingen Gustav Witzøe?

– Ja, og det er et interessant poeng, for de har stor formue, selvfølgelig, og når Røkke fremstår som landets rikeste, det er han ikke i det hele tatt.

Hegnar peker på at ligningstallene er vesentlig lavere enn de reelle tallene.

– Røkke har da mest penger plassert i aksjer, i selskapet som han dominerer, nemlig Aker. Så er det en rabatt på de pengene, jeg skal ikke gå inn på det, men i alle fall får han en ligningsverdi som er langt lavere enn hans reelle verdi.

– For 2021 er jo rammene egentlig lagt, men hvordan tror du dette kommer til å se ut for 2022?

– Masse høyere tall. Tallene blir høyere, formuene blir høyere og skatten blir mye høyere. Den nye regjeringen har allerede varslet at de som har en formue over 20 millioner kroner skal betale 1,1 prosent i formueskatt, og det vil bli mer.

– Og så er det også slik at de såkalte rabattene, som sier at verdiene egentlig er litt lavere når man har ligning, de rabattene vil bli tatt bort slik at formuen skyter i været, skatteprosenten skyter i været og alle de vi snakker om, enten det er Spetalen eller Tollefsen eller Røkke eller hva det måtte være, de vil komme til å betale masse mer i skatt om ett eller to år.

