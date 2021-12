Advarer om ny økonomisk krise

Grunnlegger av verdens største hedgefond Ray Dalio forutså finanskrisen i 2008. Nå advarer 72-åringen mot en ny økonomisk krise i horisonten, og han har flere råd for å være forberedt.

– Jeg tror vi risikerer en krig med Kina. Hovedsakelig på grunn av misforståelser, sier Dalio til CNBCs program Make It.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av CNBC Make It (@cnbcmakeit)

Anspent forhold

Hedgefondguruen understreker at hans spådommer ikke er fakta – han har tatt feil før. Men han mener fremtidige katastrofer er uunngåelige dersom man ser på historiske mønstre siste 500 år.

– Hvis en USA/Kina-konflikt ikke senker økonomien vil noe annet gjøre det, mener Dalio.

Dalio skriver i sin nyeste bok, Principles for Dealing with the Changing World Order, at amerikanske forsøk på å gjøre Kina og deres kultur mer amerikansk kan slå tilbake på dem selv, som kan føre til en konflikt.

Det kan intensivere handelskampen mellom de to landene som ble startet av Trump-administrasjonen i 2018 og som har gjort at amerikanske selskaper har kuttet lønn og økt prisene.

Hvis du uroer deg, trenger du ikke uroe deg. Hvis du ikke er urolig, bør du være urolig. Ray Dalio

Ifølge Moody's Analytics har handelskrigen kostet 300.000 amerikanske jobber bare det første året. I fjor kostet uenighetene amerikanske selskaper rundt 1.700 milliarder dollar i markedsverdi.

Skaper furore

Dalios kommentarer har skapt kontrovers tidligere. I forrige uke sammenlignet han Kinas styremåte med en streng forelder.

I et innlegg på LinkedIn måtte han presisere hva han mente.

– Jeg sa hva en kinesisk leder har fortalt meg om hvordan de ser på ledelse. Det var ikke min egen mening eller at jeg støttet den tilnærmingen, sier Dalio.



Første råd: Vurder din økonomiske risiko

Dalio følger ett prinsipp når han tenker på hva som vil skje i fremtiden:

– Hvis du uroer deg, trenger du ikke uroe deg. Hvis du ikke er urolig, bør du være urolig.



Dersom man uroer seg mener Dalio at man ser nærmere på risikoen i ting, og det gjør at man gjør noe med saken.

Ander råd: Spar og diversifiser porteføljen

Dalios første steg for en sterk portefølje er å vurdere din nåværende investeringsstrategi for å se hvor mange uker du kunne overlevd økonomisk hvis du mister jobben.

– Det lønner seg alltid å se worst-case scenario er, og så dekke deg for det.



Deretter bør du sørge for at alle pengene dine ikke er på ett sted.

– Kontanter er ikke en trygg investering, sa Dalio da inflasjonen i USA i forrige uke nådde høyeste nivå på 31 år.



Hans oppfordring er å heller bygge en diversifisert portefølje – alt fra obligasjoner til aksjer og fysiske verdier som gull. Porteføljen kan også bestå av kryptovaluta.

Dalio kjøpte tilbake i mai en liten andel bitcoin – ene og alene for å diversifisere porteføljen.

– Jeg anbefaler dem som liker bitcoin – eller dem som liker gull – til å ikke bestemme seg for at det er alt eller ingenting, sier Dalio.