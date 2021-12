De finansielle markedene har vært svært volatile denne uken og Oslo Børs har blant annet gjort et hopp fra bunnpunktet på 1.166 poeng intradag mandag til en foreløpig topp på 1.208 poeng intradag onsdag.

I Europa og USA har det også vært god bevegelse på børsene, og onsdag var det blandet europeisk børsutvikling, mens markedene i USA hadde en sterk dag. Nasdaq steg 0,6 prosent, S&P 500 klatret 0,3 prosent, mens Dow Jones stengte opp 0,1 prosent.

Samtidig har renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner har steget til 1,51 prosent.

Kronebevegelser

Det har også vært store bevegelser i valutamarkedet.

«Krona har kjørt berg- og dalbane, slik den så ofte gjør. Euro mot krona toppet ut nær 10,40 på mandag og har siden kjørt tømmerrenna strake veien ned til 10,06, som den handler på i morgentimene i dag», skriver DNB Markets seniorøkonom, Oddmund Berg, i en morgenrapport torsdag.



Det har vært den samme utviklingen i dollaren, som har gått fra 9,20 til 8,88 kroner.

«Gårsdagens styrking på 0,9 prosent kom egentlig uten store nyheter, men kan muligens være motivert av at et sterkt Regionalt Nettverk og ikke-så- aktivtetshemmende tiltak taler for at Norges Bank går frem med planene om å heve i desember», mener Berg.

Spagat

God fart i norsk økonomi, kombinert med stadig nye smitterekorder og nye smittetiltak denne uken setter Norges Bank i en vanskelig situasjon med tanke på en eventuell renteøkning, som er varslet.

«Jeg er neppe den første som påpeker spagaten Norges Bank befinner seg i, men det er en veldig treffende beskrivelse. Utviklingen i norsk økonomi gjennom høsten har nemlig vært svært god, både med tanke på aktivitetstallene vi har fått inn, men også med tanke på et godt arbeidsmarked som faktisk er i ferd med å bli stramt», påpeker seniorøkonomen i rapporten.

Han legger til at Regionalt Nettverk denne uken uttalte at det er oppgang i antall bedrifter som opplever kapasitetsbegrensninger, fordi det er problemer med å få tak i nok folk og utstyr. I tillegg trekkes strømprisen frem i rapporten.

«Strømpriser kan ha noe å si for utsiktene til forbruksvekst fremover, men jeg tviler på at den svekkelsen av etterspørsel det medfører vil være nok til å påvirke rentesettingen det neste halvåret», mener Berg.

«Det er usikkerheten om hva som kommer, og ikke minst utviklingen til nå, som gjør at hevingen ikke lenger er skrevet i sten», legger han til.