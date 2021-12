Den kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande, som sliter tungt med gjeld, har misligholdt et dollarlån for første gang.

Eiendomsgigantens langsiktige rating for utenlandsk valutalån ble nedgradert til begrenset hos Fitch Ratings, som viser til dollarlån hvor innbetalinger er uteblitt og fristen gikk ut 6. desember, melder Bloomberg.

Begynnelsen på slutten

Den seneste utviklingen kan markere begynnelsen på slutten for eiendomsimperiet som ble grunnlagt for 25 år siden, samtidig som det setter i gang kampen om hvem som får betalt av det som gjenstår i selskapet.

I tillegg blir det den største utfordringen for de kinesiske myndighetenes i deres kamp for å forhindre at en mulig gjeldskrise i eiendomssektoren spres seg til andre sektorer.

Det var i juni at det kom frem at Evergrande hadde mer enn 300 milliarder dollar i forpliktelser. Og den 3. desember i år kunngjorde eiendomskjempen at de har planer om å gå aktiv dialog med offshore kreditorer om en restruktureringsplan. Selskapet sier de vil inkludere alle utenlandske obligasjoner og private gjeldsforpliktelser i restruktureringen, skriver Bloomberg.

20 cent for en Evergrande-dollar

Obligasjonseiere for 19,2 milliarder dollar i Evergrande risikerer å måtte ta store kutt, da de selskapet virker å måtte ta hele restruktureringen uten en statlig redningspakke. En prosess som kommer til å bli lang, omstridt og potensiell risikabel for Asias største økonomi.

SELGER UNNA: Styreleder og grunnlegger Xu Jiayin i Evergrande Foto: Bloomberg

Ifølge Bloomberg blir deler av Evergrands dollargjeld handlet for rundt 20 cent på dollaren.

Til tross for at eiendomskjempen ikke får noe statlig redningspakke, har offentlige tjenestemenn begynt å ta styringen i selskapet. Blant annet ble styreleder og grunnlegger Xu Jiayin innkalt av myndighetene i den sørlige provinsen Guangdong, hvor selskapet har hovedkvarter, etter at den kom frem at selskapet vil samarbeide med kreditorer om en restruktureringsplan.

I tillegg har de kinesiske myndighetene sende en arbeidsgruppe for å oppfordre eiendomsselskapet å håndtere risiko, samt styrke internkontrollen og sikre normal drift. Selskapet sa mandag at statlige representanter har tatt flertallet av setene i en ny risikostyringskomité.

Selger hus og privatfly

I november ble det meldt om at styreleder Xu hadde solgt privat eiendeler til en verdi av 7 milliarder yuan – 9,7 milliarder kroner – i et desperat forsøk på å redde den skadeskutte eiendomsgiganten.

Xu har solgt flere hus i Hongkong, Guangzhou og Shenzhen pluss flere privatfly. Pengene fra salget skal ha blitt pumpet inn i selskapet siden starten av juli og «brukes for å opprettholde grunnleggende drift av hans enorme businessimperium». Pengene skal ha blitt brukt til å betale ansattes lønn, renter på obligasjoner, gjeld til investorer og for å ferdigstille prosjekter rundt om i Kina.

Han følger dermed oppfordringen fra kinesiske myndigheter som gikk så langt som å si at han måtte betale fra egen lomme.

Xu var en av Kinas rikeste menn før selskapet begynte å kjempe med gjelden, med en formue på 7,9 milliarder dollar – rett under 70 milliarder kroner, ifølge Bloombergs milliardærindeks.