Han tror derfor at Norges Bank kommer til å øke renten, og samtidig signalisere at renten mest sannsynlig vil bli satt opp igjen i mars.

– Norges Bank kommer til å heve

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB mener også Norges Bank kommer til å heve styringsrenten i desember, men tror på en duete innstilling fra sentralbanken, det vil si et forsiktig budskap og en nedrevidert rentebane for å reflektere de usikre utsiktene.

Seniorøkonom Kyrre Amdal i DNB Markets forventer at rentebanen blir noe oppjustert fra slutten av 2022, dersom Norges Bank lander på at den vil heve renten nå i desember.

– Dersom den ikke hever, er det rimelig å tro at sentralbanken legger til grunn at det er stor nedsiderisiko for økonomien. Da vil nok rentebanen ikke vise noe særlig mer enn en 50 prosent sjanse for heving i mars. Deretter vil trolig rentebanen ha en form som ligner på den vi har nå, sier han til TDN Direkt.

Holder døren åpen for uendret rente

Nordea Markets modellerer en nedjustering av rentebanen i den korte enden, men at vi ender marginalt høyere ved utgangen av prognoseperioden enn rentebanen fremlagt i september tilsier.

«Å holde døren åpen for en uendret rente i mars, dersom den økonomiske belastningen fra omikron skulle ende opp med å bli mer alvorlig, kan være Norges Banks måte å erkjenne usikkerheten til utviklingen de neste månedene», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen.

Handelsbanken Capital Markets mener det er om lag 50/50 sjanse for renteoppgang og uendret rente, men holder fortsatt en knapp på at renten settes opp. Også Swedbank har ved en tidligere anledning sagt at det er rundt 50/50-sjanse for at renten holdes uendret i desember.

Rentestimat og kommentarer fra økonomer ble innhentet 9. og 10. desember.

Norges Bank fremlegger sin rentebeskjed og pengepolitisk rapport 4/2021 på torsdag 16. desember klokken 10.00.