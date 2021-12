Storbank beroliger investorene

Fredag steg den amerikanske samleindeksen S&P 500 til nye høyder, etter å ha raskt hentet seg inn fra børsuroen forårsaket av den nye, smittsomme omicronvarianten.

Siden april har bare fem aksjer drevet hele 51 prosent av oppgangen i indeksen. Disse aksjene - Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia og Tesla - har samlet stått for mer enn en tredel av indeksens oppgang i år, og utgjør mer enn en femtedel av den totale markedsverdien.

Men til tross for at det er færre og færre selskaper som står for indeksens oppgang i år, omtaler strategene i Goldman Sachs at risikoen for et stort børsfall de kommende månedene ikke er mer enn «beskjedent», skriver Bloomberg.

Selv ikke den høyeste inflasjonen siden 1982 og en mer haukete tone fra den amerikanske sentralbanken, har ikke avskrekket investorene fra å gå for en «buy the dip»-strategi - altså å kjøpe aksjer som faller - påpeker nyhetsbyrået.

Ingen grunn til bekymring

Goldman Sachs-strategene, ledet av David Kostin, mener forskjellen på gjeninnhentingen man så i fjor og sammenlignet med nå, er at det er færre og færre aksjer som driver oppgangen på børsen. Dette har forårsaket alarm blant investorene.

«Etter perioder der færre og færre aksjer har drevet oppgangen, har aksjer historisk steget mindre enn ventet og falt mye mer», skriver strategene i et notat.

Men retter man blikket fremover, er det imidlertid få grunner til å på at historien kommer til å gjenta seg, mener storbanken.

«Makromiljøet antyder ikke at risikoen for et stort børsfall er på et høyere nivå de kommende månedene», skriver Goldman Sachs.

Strategene fremhever at inntjeningen og marginene blant selskapene fortsetter å overgå forventningene, den lave risikoen for en resesjon og at aksjekursene allerede reflekterer sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken skal stramme inn på tiltakene.

«De nominelle rentene og realrentene er ventet å stige, men forbli lave over de kommende månedene, som støtter bakteppet for både verdsettelse og etterspørsel etter aksjer», skriver banken, som anbefaler å kjøpe aksjer med høy vekst og høye marginer.