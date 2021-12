Bitcoin-utvinning trosser Kina-forbud

Akkurat hvor mye datakraft som brukes for å utvinne bitcoin måles i noe som kalles hashrate, og tidligere i våres falt denne kraftig.

Årsaken var at kinesiske myndigheter la ned et totalforbud mot utvinning av den digitale valutaen, offisielt på grunn av at den energikrevende utvinningen i høy grad drives av kull, som ikke bare er ulovlig utvinnet, men som også påstås å true Kinas miljømål.

Etter Kinas totalforbud ble den globale hashraten halvert. Men nå har denne steget mer enn 113 prosent de seneste fem månedene, og har godt på vei hentet inn fallet som følge av Kinas beslutning, skriver blant andre CNBC.

– Sterkere enn noensinne

– Bitcoin har stått imot et statlig angrep fra Kina som faktisk var et forbud mot utvinning, og nettverket trakk på skuldrene, sier Kevin Zhang i kryptoselskapet Foundry.

Ifølge Zhang skyldes nettverkets raske innhenting USA, som har lagt grunnlaget for å bli det nye hovedsetet for utvinning av kryptovalutaer. Han peker på at det er «stor appetitt for vekst, bygge infrastruktur og utnytte ubenyttet kraft» i statene.

Brandon Arvanaghi i Meow, et selskap som bistår andre med å få tilgang til kryptomarkedet, er ikke uenig.

– Bitcoin-nettverket stod imot et angrep fra en supermakt og kom ut sterkere enn noensinne bare seks måneder senere. Hvordan kan noen i det hele tatt argumentere for «men hva om stater forbyr det» igjen? spør han retorisk.

Bitcoin har ofte blitt kritisert, ikke bare av Kina, for å bruke store mengder elektrisitet i utvinningen. For øyeblikket anslås det totale forbruket til 91 terrawattimer pr. år.