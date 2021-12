Denne uken sendte investeringsselskapet ut en oppdatering til kundene sine hvor de skriver at Abbot Laboratories er «en sannsynlig vinner i en usikker verden», og Mainwaring la til at selskapet et toppvalg for 2022 og er godt posisjonert for de fleste scenarioer.

Tror på stor vekst for smarthus

Deutsche Bank-analytiker Sidney Ho trekker frem smarthusleverandøren SmartRent. Ifølge Ho har selskapet lenge vært i et undervurdert marked, og analytikeren mener SmartRent er godt posisjonert for å vokse minst 100 prosent i inntekter på kort sikt.

Videre mener Ho at verdsettelsen på aksjen også er attraktiv og at den ikke reflekterer det store vekstpotensialet.

Ser ut som en global vinner

Disney blir anbefalt investeringsbanken Loop Capital. Omsetningsestimatene for de to neste årene blir riktignok nedjustert, men meglerhuset opprettholder likevel kjøpsanbefalingen på selskapet.

Kursmålet blir satt til 190 dollar pr. aksje, som er en nedjustering fra tidligere 205 dollar. Det tilsvarer likevel en oppside på nesten 25 prosent fra fredagens sluttkurs på 152,71 dollar.

Loop tror at streaming vil fortsette å raskt ta andel fra lineær TV, og mener at Disney har innholdet, merkevarene og tjenestene som skal til for å bli en av de globale vinnerne. I tillegg mener investeringsbanken at utgiftsnivået til Disney og Netflix vil gjøre det stadig vanskeligere for andre strømmetjenester å utfordre dem globalt.

Ser stor oppside i oljeselskap

Det siste selskapet som blir trukket frem i CNBCs gjennomgang av aksjeanalyser er Kosmos Energy. Bank of America mener at oljeselskapet går inn i et godt år for selskapet, og at det også langsiktig ser bra ut for det Texas-baserte selskapet.

Bank of America gjentar kjøpsanbefalingen på Kosmos, og hever kursmålet til 6,40 dollar pr. aksje. Som tilsier en oppside på 60 prosent i aksjen.