Berntsen: – Investorene lot seg ikke skremme

Fredag kom tall som viste at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,5 prosent fra oktober til november. Fra november i fjor steg prisene 4,9 prosent. Totalinflasjonen var 0,8 prosent på månedsbasis og 6,8 prosent på årsbasis.

Ny rekord

«Prisene i USA steg med hele 6,8 prosent i november (år-over-år), men investorene lot seg ikke skremme og sendte S&P 500 (+1 prosent) i ny all-time high», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

I likhet med den amerikanske sentralbanken, mener Berntsen at dagens skyhøye prispress skyldes pandemien mer enn noe annet, og at det vil gi seg etterhvert. Han minner om at vi tilbake til 80-tallet for å finne tilsvarende inflasjonspress i økonomien.

«Det er viktig å understreke at vedvarende høy inflasjon er dårlig for aksjemarkedene dersom også veksten i økonomien skulle stoppe opp. Enn så lenge er vi ikke en slik situasjon», skriver Berntsen.

Oracle-rally

Fredagens store vinner ble Oracle som hoppet 15,6 prosent etter å ha presentert sine kvartalstall. Driftsinntektene økte med 6 prosent til 10,4 milliarder dollar, som var over selskapets egen guiding for kvartalet, på 3 - 5 prosent.

Det var også en god dag for Ford Motor og Broadcom som gikk opp henholdsvis 9,6 prosent og 8,3 prosent.