Nordea: – Torsdagens ESB-møte vil bli det viktigste i år

Torsdag er det rentemøte i den europeiske sentralbanken (ESB), som ifølge Handelsbanken Capital Markets vil bli veldig spennende. Ved forrige møte understreket sentralbanksjef Christine Lagarde forventningene om å fase ut PEPP (Pandemic emergency purchase program) innen mars, samtidig som det ble erkjent av inflasjonen er høyere enn tidligere antatt.



Handelsbanken bemerker imidlertid at forventningen om at inflasjonen igjen vil falle under målet på mellomlangsikt ble opprettholdt, og at Lagarde nylig har uttalt at inflasjonsutsiktene ikke taler for renteøkning allerede i 2022.



«Da gjenstår nok spørsmålet om hva ESB tenker om påfølgende år? Vi ser for oss at de hever inflasjonsanslagene for alle årene fremover, og det er mulig at det nye anslaget for 2024 kan være hevet såpass at det tilsier muligheten for en renteøkning ved utgangen av perioden», skriver Handelsbanken.



Ifølge Nordea Markets blir torsdagens ESB-møte det viktigste i år, da det er mange beslutninger som ikke lenger kan utsettes. Meglerhuset venter at sentralbanken fastholder sin due-aktige linje, ettersom spredningen av covid-19 har økt igjen i euroområdet og regjeringer gjeninnfører restriksjoner. De tror imidlertid at ECB vil ta små skritt mot å fase ut tiltakene som ble innført under pandemien.



Da gjenstår spørsmålet om hva som vil skje etter utfasingen av PEPP. DNB Markets mener det er ventet at ESB vil kunne øke de ordinære verdipapirkjøpene (APP) en periode, for å dempe overgangen når PEPP-programmet avvikles. Om dette skriver Handelsbanken at ESB ønsker større grad av fleksibilitet i fremtiden for kunne reagere mot finansielle forstyrrelser, noe som kan være vanskelig under dagens APP-rammer. Det har derfor vært diskutert om ESB skal opprette et nytt nødprogram á la PEPP, som kan modifiseres etter behov.



Hvorvidt vi får vite noe dette på torsdag er derimot usikkert, da flere styremedlemmer har uttrykt at det er en fordel å utsette dette for å få mer informasjon og oversikt.