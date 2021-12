I sommer karakteriserte han kryptovaluta som tidenes største finansboble. Fredag var Wall Street-veteran Richard Bernstein tilbake hos CNBC med en ny advarsel.

– På den ene siden har du alt jeg vil kalle bobleaktiva: teknologi og kryptovaluta. På den andre siden har du bokstavelig talt alt annet i verden. Hvis du ser mot 2022 og inn i 2023, tror jeg du vil være sitte på «alt annet»-siden, sa toppsjefen og investeringsdirektøren i Richard Bernstein Advisors på programmet «Trading Nation.»

2022-favoritten: energi

Investoren og den tidligere Merrill Lynch-strategen, som også er inne i Institutional Investors «Hall of fame», tror nå energi blir vinnersektoren i 2022. Tidligere i år karakteriserte Bernstein olje som det mest oversette bull-markedet.

«Sist gang fri kontantstrøm-yielden i energisektoren var så høy i forhold til enten markedet eller teknologisektoren var rundt dotcom-boblen, og energi gjorde det best i et tiår fremover. Sektorens utbytte-yield er mer enn tre ganger så høy som for S&P 500,» skriver Bernstein i et eget notat til CNBC.

«Break even» etter 14 år

Han anerkjenner at mye av det som ble sagt om internett og mobiltelefoner rundt 2000 ble en realitet i løpet av det påfølgende tiåret, men at det tok tid å realisere gevinstene.

– Hvis du investerte i Nasdaq 100, som var de virkelige selskapene den gangen, tok det 14 år å gå «break even». Noe forteller meg at folk i dag ikke vier oppmerksomhet til verdsettelser, men heller ikke tenker at det vil ta dem 14 år å gå «break even,» sa han til kanalen fredag.