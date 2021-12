Jim Cramer, programleder for aksjesendingen Mad Money, anbefaler investorene til å holde seg i markedet til tross for at Federal Reserve nå går mot en stadig mer haukete tilnærming.

– Fed er ikke vennen din lenger, men de har ikke blitt fienden heller, sier Cramer i en Mad Money-sending.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell har allerede signalisert at sentralbanken vil fremskynde nedtrappingen av støttekjøpene og heve rentene tidligere enn ventet.

Enorm opptur

Høyere renter kan skremme investorene, men Cramer understreker at historien viser at renteheving ikke er slutten for aksjer.

– Hvis du ser på perioden fra midten av 2015, da vi begynte å høre snakk om renteheving fra Janet Yellen, til september 2018 da Powell praktisk talt erklærte krig mot hele økonomien, hadde aksjemarkedet en utrolig opptur, sier Cramer.

S&P 500 steg 41 prosent, Dow Jones var opp 50 prosent og Nasdaq klatret 61 prosent i perioden Cramer omtaler.

Posisjonering viktig

Cramer understreker imidlertid at sentralbanken kan knuse aksjemarkedet, men at det pleier å skje mot slutten av en innstrammingsperiode, ikke i starten der vi er nå.

– Hvis du solgte aksjer i 2015 fordi du var redd for rentehevinger, gikk du glipp av enorm vekst de etterfølgende tre årene, sier Cramer.



Markedsposisjonering blir det viktigste når Fed starter å tråkke på bremsen.

– Når vi går inn i 2022 vil du eie selskaper som lager håndgripelige ting, selger dem og tjener penger på det, spesielt hvis de returnerer inntjeningen til aksjonærene gjennom utbytter og tilbakekjøpsprogrammer, sier Cramer.