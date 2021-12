Nervøsitet i markedet før onsdagens avgjørelse

Det ble en rufsete start for nøkkelindeksene på Wall Street mandag. S&P 500 falt 0,91 prosent, Nasdaq raste 1,39 prosent og Dow Jones stengte ned 0,89 prosent.

Pilene peker også nedover før åpning tirsdag, og i førhandelen går det mot en nedgang på 0,13 prosent for S&P 500, samt en nedgang på 0,5 prosent for Nasdaq-indeksen. For Dow Jones ligger det an til flat åpning.

Investorene får servert ferske makrotall i dag når produsentprisindeksen (PPI) for november legges frem. På forhånd er det ventet at den skal øke med 0,5 prosent, ifølge estimater fra Dow Jones. Det vil være en liten nedgang fra 0,6 prosent i oktober, melder CNBC.

Den amerikanske sentralbanken (FED), med sentralbanksjefen Jerome Powell i spissen, sparker også i gang et to dager langt møte. På onsdag skal det legge frem kvartalsvise prognoser for økonomien, inflasjonen og rentebanen, og Powell vil også holde en pressekonferanse.

Konsernsjefen i Morgan Stanley, James Gorman, uttalte til CNBC på mandag at han håper sentralbanken vil heve rentenivået snart.

«FED bør heve snart for å ha ammunisjon når det kommer en ny nedtur. Med renten på null, som vi har nå, har ikke sentralbanken noen ammunisjon», sa han.

Et par av aksjene som faller i førhandelen er blant annet Tesla med en nedgang på 2,3 prosent, etter at Elon Musk har solgt aksjer for nye 906,5 millioner dollar . Ford faller også 2,2 prosent etter at Toyota har lansert nye elbiler i dag.