MPC Energy Soultions inngår samarbeid for solanlegg

MPC Energy Solutions har inngått samarbeid med Leclanché for å bygge et solanlegg på St. Kitts og Nevis med 35,7 MW solcellekapasitet og 18,2 MW batterilagringskapasitet.

Det fremkommer av en melding tirsdag.

Prosjektet krever en investering på 74 millioner dollar og MPC Energy Solutions vil eie 40 prosent, mens Leclanché vil eie 60 prosent. MPC Energy Solutions vil investere opptil 17 millioner dollar.

St. Kitts-prosjektet, som bygges under en EPC-kontrakt av Leclanché, har en 20-årig kraftkjøpsavtale (PPA) med St. Kitts Electric Company, opplyses det videre.

–Dette representerer nok et steg i riktig retning for MPC Energy Solutions hva gjelder å bli en ledende uavhengig kraftprodusent i Latin-Amerika og Karibia. Dette er en region med et enormt potensial for fornybar energi, og jeg er spesielt glad for å kunngjøre dette første prosjektet som bruker hybridteknologi, sier Martin Vogt, administrerende direktør i MPC Energy Solutions.