I et Bloomberg-intervju i forrige uke tegnet Bank of America-sjef Brian Moynihan bildet av et USA han mener er på full sysselsetting.

– Full sysselsetting betyr rask lønnsvekst, at folk er vanskelig å få tak i og at folk slutter. Det er der vi er i dag, sa han, og varslet ansettelser på 4-5.000 i inneværende kvartal.

Amerikanske banker går mot et kjempeår i 2021, og det er tegn som tyder på at heller ikke 2022 blir så verst. Presset øker nå på Wall Street-sjefene for at de skal vise større generøsitet enn for et år siden, melder Bloomberg denne uken.

– Kan måtte overbetale

I fjor holdt sjefene igjen på bonusøkninger grunnet skepsis til at oppsvinget pandemien utløste ville vare.

Kilder med kjennskap til innledende samtaler i de to bankene anslår overfor nyhetsbyrået at Goldman Sachs og JP Morgan kan øke bonuspotten i sine investeringsbankvirksomheter med 50 og 40 prosent.

– Du betaler for å holde folk i jobben, og ikke bare for det de leverer. I år kan selskaper måtte overbetale for å beholde de ansatte de helst vil ha, sier Wall Street-veteran Eric Dobkin til Bloomberg. Han jobbet i Goldman Sachs i nesten 50 år før han gikk av med pensjon i 2016.

En voldsom topplinjevekst

Investeringsbankvirksomheten hos hans tidligere arbeidsgiver hadde i de tre første kvartalene i år inntekter på over 11 milliarder dollar, tilsvarende en topplinjevekst på 63 prosent fra samme periode i fjor. Dette bidro til at inntektene og resultatet (på konsernnivå) overgikk det Goldman Sachs noensinne har klart på et helt år.

I JP Morgan dro investeringsbankvirksomheten inn inntekter på nærmere 10 milliarder dollar i årets tre første kvartal, tilsvarende 42 prosent topplinjevekst fra samme periode i fjor.

Representanter for Goldman Sachs og JP Morgan har ifølge nyhetsbyrået avslått å kommentere saken.