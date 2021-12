Finanstilsynet refser Axactor

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i Axactors årsregnskap for 2019 og halvårsregnskap 2020. Kontroll gjaldt hvorvidt Axactor i sin regnskapsføring av kjøpte porteføljer av kredittforringede utlån, såkalte NPL-porteføljer, og forward flow-avtaler tok hensyn til usikkerhet og eksternt tilgjengelig informasjon som er relevant for den etterfølgende målingen.

Finanstilsynet har identifisert to feil ved Axactors praksis for regnskapsføring av forventet kredittap:

I Axactors regnskapsføring av forventet kredittap på alle ervervede NPL-porteføljer var bruken av data om den nåværende tilstanden og fremtidige makroøkonomiske prognoser utilstrekkelig, og innkrevingsscenarioer som reflekterer ulike utfall ikke anvendt.

For en enkelt vesentlig NPL-portefølje var det i beregningen av forventet kredittap i årsregnskapet for 2019 og halvårsregnskapet for første halvår 2020 ikke anvendt forutsetninger som det med rimelighet kan dokumenteres var objektive og sannsynlighetsveide.

I en børsmelding fremgår det at begge feilene vurderes av Finanstilsynet til å være vesentlige.

For førstnevnte feil pålegges Axactor å rette sin fremtidige regnskapspraksis, senest med virkning for årsregnskapet 2022. Som følge av den andre feilen pålegges Axactor å foreta en fornyet måling av forventet kredittap og rette eventuelle vesentlige feil med tilbakevirkende effekt for tidligere perioder.

For forward flow-avtaler har Axactor tatt til etterretning at selskapet ikke hadde fastsatt virkelig verdi i tråd med IFRS 13 Måling av virkelig verdi, og har endret sin regnskapspraksis med virkning fra og med årsregnskapet for 2020. Vedrørende mangler og utelatelser påpekt ved selskapets presentasjon og noteopplysninger, har Axactor foretatt de nødvendige endringer i sin finansielle rapportering.