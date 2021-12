Dette må du vite før Oslo Børs åpner

Det går mot en oppgang på 1,9 prosent på Oslo Børs fra start, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 2,1 prosent eller innenfor intervallet 1,8-2,4 prosent.

Olje

Oljeprisen stiger svakt torsdag morgen og brent-oljen er opp 0,1 prosent til 74,51 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 71,64 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 73,01 dollar ved stengetid onsdag.

«Til tross for at den nåværende spredningen av viruset, viste den ukentlige lagerrapporten fra IEA at etterspørselen etter petroleumsprodukter nådde rekordnivåer, råoljeeksporten gikk tilbake og nasjonale råoljelagre gikk ned mer enn ventet», sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, til Reuters.

«Omicron-bølgen kan føre til nye restriktive tiltak over hele USA, men nedstegninger som skjedde under toppen av pandemien vil ikke skje igjen», legger han til.

De amerikanske råoljelagrene sank med 4,6 millioner fat i forrige uke, ifølge data fra U.S. Energy Information Administration. Det var mer enn det dobbelte av hva som var forventet av en rekke analytikere Reuters har vært i kontakt med.

Asia

I Japan er Nikkei opp 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea går frem 0,4 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,4 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot stiger 0,2 prosent.

Wall Street

Den amerikanske makrokalenderen er stor i dag og det legges blant annet frem tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd og tall for industriproduksjon. I tillegg kommer det Markit PMI for desember og Philadelphia Fed-indeksen for desember publiseres også.

Det ble en rolig start for nøkkelindeksene på New York-børsen, men de snudde ned i forkant av Feds beslutning. Etter møtet bedret stemningen seg markant og indeksene bykset opp etter sentralbanksjef Jerome Powells uttalelse.

Ved børsslutt onsdag så det slik ut:

Den brede S&P 500 steg 1,6 prosent.

Industritunge Dow Jones gikk opp 1,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq steg mest, og endte dagen opp 2,2 prosent.

Hovedindeksen

På makrofronten er dagens viktigste hendelse at sentralbanksjef Øystein Olsen legger frem rentebeslutningen og den pengepolitiske rapporten klokken 10.00.

På selskapsnivå handles XXL- og 2020 Bulkers-aksjen eksl. utbytte.

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent før den sluttet på 1.153,61 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 5,2 milliarder kroner.

En av aksjene som utmerket seg var PetroNor der Økokrim gjennomførte en razzia i selskapets lokaler i Oslo. Aksjen falt 11,7 prosent og torsdag morgen har selskapet sendt ut en ny børsmelding der det opplyser om at toppsjefen Knut Søvold er pågrepet i forbindelse med etterforskningen.

Riggaksjen Prosafe falt 15,6 prosent etter at det guider mot en EBITDA på 24-26 millioner dollar i 2021, og det forventer at første konvertering i restruktureringen, der nærmere 7,9 milliarder aksjer vil bli utstedt, vil bli sluttført i løpet av de neste dagene.

Bedre gikk det for Elliptic Labs som har inngått et samarbeid med Intel Corporation. Aksjen klatret 20,6 prosent til 25,20 kroner.

Aurora Eiendom debuterte på Euronext Growth onsdag. Selskapet eier flere kjøpesentre og de største aksjonærene er Eiendomsspar, Joh. Johannson Eiendom, NREP, Strawberry Shopping, Alti Invest, Varner Invest, Stokke Industri Eiendom og Clipper. Aksjen gikk opp 2,9 prosent til 105 kroner på lavt volum.

Finanskalender

Makro:

Norge: Norges Bank, rentebeslutning og pengepolitisk rapport, kl. 10.00