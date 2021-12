Disse bankene hever renten

DNB har besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, går det frem av en børsmelding.

Beslutningen kommer i kjølvannet av at Norges Bank torsdag besluttet å heve styringsrenten fra 0,25 til 0,5 prosent. Omicron-restriksjoner og skyhøye strømpriser var altså ikke nok til å få sentralbanken til å utsette renteøkningen, slik en del trodde på forhånd.

Samtidig erkjente sentralbanksjef Øystein Olsen at renteøkningen hadde ikke vært mulig uten statlige milliarder til bedriftene, de permitterte og strømkundene.

Nye DNB-renter gjelder fra 18. desember for nye kunder, og fra 28. januar 2022 for eksisterende kunder.

I lys av at Norges Bank setter opp styringsrenten og at banken har fått økte kostnader på innlån, justerer SpareBank 1 SR-Bank boliglånsrenten for eksisterende kunder med inntil 0,25 prosentpoeng.

– I takt med bedringen i økonomien denne høsten, har også pengemarkedsrenten steget. Det gjør at bankens egne kostnader for lån av penger er blitt høyere. Vi justerer derfor boliglånsrentene, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank.





Sparebanken Vest har besluttet å øke renten på utlåns- og innskuddsrenter på inntil 0,25 prosentpoeng.

For eksisterende personkunder med bankens ordinære utlåns- og innskuddsprodukter vil renteendringen tre i kraft fra 1. februar 2022.

SpareBank 1 Østfold Akershus har derfor besluttet å øke renten på lån til privatmarkedet med inntil 0,25 prosentpoeng og lån til bedriftsmarkedet med inntil 0,25 prosentpoeng. Banken vil samtidig justere renten på innskudd til privatmarkedet med inntil 0,15 prosentpoeng.

Beste veiledende boliglånsrente i SpareBank 1 Østfold Akershus vil etter renteendringen være 1,74 % for LO Favør Førstehjemslån.

SFSB

Sparebanken Sogn og Fjordane set opp renta som følgje av renteendring i Norges Bank. Vi set opp renta på bustadlån med inntil 0,25 prosentpoeng og innskot inntil 0,20 prosentpoeng.

Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.