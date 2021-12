En av de to grunnleggerne av ABG Sundal Collier, Dagfinn Sundal (76), døde fredag. Det bekrefter meglerhusets styreformann Knut Brundtland overfor Nettavisen.

– Jeg fikk beskjeden for to timer siden. Det er vemodig for oss i ABG at en av våre grunnleggere nå er gått bort. Han var en av de som var med å skape norsk meglerbransje, sier Brundtland.

Dødsårsaken skal ifølge Nettavisen være ukjent.

Tungvekter i finans

Sundal var utdannet ved NHH, med erfaring fra både Andresens Bank, Morgan Stanley i New York og Deutsche Bank i San Fransisco.

I 1984 etablerte han Sundal & Co, før Jan Petter Collier senere ble partner i selskapet. De holdt det gående i over ti år før Sundal i 1995 valgte å gi seg som aksjemegler for å bli investor.

- Uten å skryte så har jeg alltid gått mitt eget løp. Jeg ville skape noe. Jeg ansatte og lærte opp alle selv hos Sundal & Co. Jan Petter Collier satt på balkongen min i Oscars gate og lyttet til mine råd om hva vi skulle gjøre. Det er også litt morsomt å tenke tilbake på at Norsk Data var det første norske selskapet notert på London Stock Exchange i 1981, og NASDAQ i 1983. Det var faktisk mitt verk, sa Sundal til Kapital i et intervju tilbake i 2019.

Helseutfordringer

I 2003 ble Sundal alvorlig syk, noe han snakket åpent om til Kapital i samme intervju.

– Markedet var dårlig på den tiden, og jeg hadde investert i flere unoterte selskaper der kursen falt. Jeg kom meg ikke ut, som så mange andre. På samme tid følte jeg meg syk. Jeg glemte mye, og var ikke meg selv, sa Sundal, og fortalte videre at det tok lang tid å finne ut hva som feilet ham, før det ved en tilfeldighet ble oppdaget en svulst, som lå og presset på nervene på hjernehinnen.

– Svulsten var levende. Når den kapsler seg inn går det fint, men når den gjør det motsatte, presser seg utover, har man ikke kontroll og det går utover balansen, sa finansmannen til Kapital.

På grunn av risikoen tok det flere år før legene først i 2011 besluttet å operere bort svulsten. To år senere fikk han påvist tre dødelige kreftdiagnoser: hals, tunge og hele venstre kjeve, og ble hasteoperert igjen.