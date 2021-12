Finansjobbene forsvinner mye tregere enn ventet

Selv om flere milliarder euro i handelsvolum har krysset Den engelske kanal og London har mistet mye av sin tilgang til kapitalmarkedene i EU, er antallet finansjobber som er blitt flyttet fra Storbritannia til EU i kjølvannet av britenes EU-exit lavere enn først ventet, melder Reuters og viser til nye tall fra EY.

Etter Brexit-folkeavstemningen i 2016 ble det estimert at opp mot 35.000 arbeidsplasser i finansbransjen kunne forsvinne fra De britiske øyer.

Nå er antallet finansjobber som er kunngjort flyttet til EU like under 7.400, ifølge EY. For ett år siden var antallet 7.600.

Konsulentgiganten peker på at det har vært rundt 2.800 nyansettelser i EU etter Brexit, og at dette har dempet behovet for å flytte stillinger ut av London. Dessuten er det etablert 2.200 nye finansstillinger i London.

Dessuten trekkes coronapandemiens nedstengninger frem som en årsak til at deler av finansjobbflyttingen er blitt utsatt.

«For mange finansselskaper er vi fortsatt langt unna å være fullt ut "post-Brexit"», sier Omar Ali, leder for finanstjenester i Europa, Midtøsten, India og Afrika i EY, ifølge Bloomberg.

De fleste av stillingene som er blitt flyttet ut av Storbritannia etter Brexit, er gått til Paris. Luxembourg og Dublin er imidlertid de mest populære destinasjonene for nye EU-huber etter Brexit, ifølge konsulentkjempen. Det påpekes at Den europeiske sentralbank (ESB) ønsker å unngå å ha huber ledet fra London.