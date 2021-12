Kutter renten for første gang på 20 måneder

Kina har kuttet referanserenten for utlån (LPR) for første gang på 20 måneder for å forsøke å støtte oppunder veksten, samtidig som eiendomsmarkedet er svært sterkt belånt, melder Reuters.

Den ettårige renten senkes med fem basispoeng, til 3,80 prosent fra tidligere 3,85 prosent, mens den femårige renten holdes på 4,65 prosent.

Det er det første kuttet siden april 2020.

Reuters var i forkant av avgjørelsen i kontakt med 40 økonomer, der 29 av de forventet et rentekutt. De fleste nye og utestående lånene i Kina er basert på den ettårige referanserenten, mens den femårige renten i stor grad påvirker prisingen på boliglånsrentene.

«Kuttet forsterker synet vårt på at myndighetene i økende grad er åpne for å kutte renten midt i en krevende økonomisk situasjon», sier Xing Zhaopeng, seniorstrateg i ANZ, til Reuters.

Han merker seg samtidig at beslutningen om å holde den femårige renten uendret viser at Beijing foretrekker å «unnlate og benytte eiendomssektoren for å stimulere til økonomisk vekst».

Mot strømmen

Til tross for at det var ventet en nedjustering av referanserenten går Kina mot strømmen i forhold til en rekke andre sentralbanker.

Den amerikanske sentralbanken, Fed, varslet i forrige uke en kraftig nedtrapping av verdipapirkjøp, samt kortere tid mellom rentehevingene. Her hjemme fulgte sentralbanksjef Øystein Olsen opp med å heve styringsrenten med 25 basispunkter til 0,50 prosent.

Flere analytikere og økonomer tror nedjusteringen blir den første av flere.

«Vi forventer at den ettårige referanserenten skal ned med ytterligere 45 basispoeng i løpet av 2022», skriver Mark Williams, Asia-sjef i Capital Economics, i et notat.

Yan Se, sjeføkonom i Founder Securities, mener at Kinas sentralbank holdt igjen å senke rentenivået under den verste perioden i pandemien, så den kan kutte nå.