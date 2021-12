Citi: Aksjene som kan gjøre comeback i 2022

Et strategi-team i Citi, ledet av Robert Buckland, samlet en liste over de beste og dårligste globale aksjene i år. Ideen deres er å satse imot de best presterende aksjene i 2021, som Moderna og Ford, og heller investere i noen av aksjene som har gjort det dårligst i år. Ifølge Citi er dette først og fremst en øvelse som de gjør for moro skyld fremfor en ekte porteføljeanbefaling, skriver CNBC.

«Kontrære investorer presterte sterkt i 2021, som de ofte gjør i det første året av en økonomisk syklus. For 2022 forventer de at amerikanske aksjer vil falme etter hvert som andre markeder tar igjen,» skriver Citi-strategene i et notat.



Strategien fungerte godt i 2021 siden olje- og finansaksjer tok seg opp, men historisk sett er det ikke en vinnende strategi. For det er bare i 9 av de seneste 26 årene at metoden har gitt avkastning, skriver CNBC.

Citis kontrære aksjer Selskap Aksjeutvikling i år* Alibaba -49 % Fidelity National Info Services -25 % AT&T -22 % Paypal -20 % Walt Disney -18 % *pr. 14. desember

Alibaba på topp

En av de sektorene som har gjort det verst i år er kinesiske teknologiaksjer, og Alibaba er på toppen av Citis liste. Alibaba-aksjen er nesten blitt halvert i år ettersom kinesiske myndigheter har slått ned på sektoren.

I tillegg har Citi-strategene tatt med fintech-selskapene PayPal og Fidelity National Info Services. Fidelity er ned 24 prosent i år, mens Paypal, en aksje hvor over 80 prosent av analytikerne har en kjøpsanbefaling ifølge FactSet, er ned 20 prosent i år.



Andre selskaper Citi mener kan få en rekyl i 2022 er telekomkjempen AT&T, som storbanken mener har underprestert over en lang tid. Mens det siste selskapet som har kommet med på Citis «kontrære liste» er Disney. Strømmekjemoen har hatt et skuffende 2021 i aksjemarkedet og har falt tilbake 18 prosent hittil i år.

