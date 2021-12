Utsetter toppmøte til sommeren

Genève-baserte World Economic Forum er en stiftelse som årlig arrangerer et toppmøte som samler toppledere i de største bedriftene, noen nasjonale politiske ledere, samt en del utvalgte milliardærer og journalister.

Møtet avholdes årlig i Davos i Sveits, og samler rundt 2.000 deltakere.

Denne gangen skulle alpetreffet gå av stabelen fra 17. til 21. januar 2022, der målet var å adressere «økonomiske, miljømessige, politiske og sosiale felleslinjer som er blitt forverret av pandemien».

Møtet blir derimot ikke noe av og er utsatt på grunn av helse- og sikkerhetsutfordringer knyttet til pandemien, melder CNBC.

«World Economic Forum (WEF) utsetter møtet i Davos i lys av fortsatt usikkerhet knyttet til Omicron-utbruddet», fremgår det av en pressemelding.

Møtet er nå planlagt flyttet til tidlig på sommeren neste år, men ingen dato er foreløpig satt.

Som et plaster på såret vil forumet arrangere en rekke nettbaserte «State of the World»-foredrag for å «rette fokuset mot løsninger for noen av verdens største utfordringer».

WEF kansellerte også en planlagt samling i Singapore i august.