20.12.2021 Børser og råvarer verden over falt etter ny uro over pandemiens utvikling. Vi får besøk av meglersjef i CMC Markets, Waqas Sarwar. I tillegg setter strømprisen ny rekord, Storebrand blar opp milliardbeløp for Danica Pensjon Norge og Eiendom Norge er ute med sin boligprisprognose for 2022.