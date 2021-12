Både Goldman Sachs og JPMorgan er ute med analyser der de nevner sterke resultater blant grunnene til at de nå liker aksjene i området.

– Vi opprettholder et positivt syn på 2022 i Europa med et mål for de neste 12 månedene på 530, skriver Goldman Sachs-analytikere i sine utsikter for 2022, ifølge CNBC.



Stoxx 600-indeksen handles nå i 467,35 og Goldman ser følgelig en oppside på 13,4 prosent i 2022.

JPMorgan er også bull på Europa og skrev tidligere i desember at de økonomiske bakteppet i eurosonen «ser veldig oppmuntrende ut hva gjelder vaksinering, veksttakt og nivået av politisk støtte».

Goldman peker på at europeiske aksjer nå er «billige tross rekordresultater».

– Tross rekordresultater ser Europa nå billigere ut enn utgangspunktet i 2021. Med en fremtidig P/E på 16 og utbytteavkastning på 3 prosent representerer det god verdi sammenlignet med USA og meget godt verdi sammenlignet med andre aktiva, sier Goldman-analytikere i en analyse fra sent november.



Aksjeplukking

Den spanske transportgruppen Ferrovial er et toppvalg for analytikerne.

– Høye marginer og sterk prissettingsmakt gjør Ferrovia vårt førstevalg med tanke på høyere inflasjon, sier analytikerne.

EDF er et fransk multinasjonalt elektrisitetsselskap og Europas største energiprodusent. Morgan Stanley peker på at selskapet vil nyte godt av stigende inflasjon.

Ericsson er en annen favoritt for analytikerne som venter at pengebruken på 5G vil fortsette å være sterk.

– Både Ericsson og Nokia kan dra nytte av geopolitiske utfordringer og se at aksjene stiger gitt at Kina nå er underlegen begge selskapene, sier JPMorgan-analytikere.



Goldman understreker både 5G-momentet samt solid bruttomargin som hovedgrunnen til sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Hva gjelder tech-selskaper anbefales det nederlandske betalingsselskapet Adyen varmt. Det er JPMorgans toppvalg i undersektoren.

Banksektoren er også ventet å høste frukter av høyere inflasjon, ifølge Jefferies. Banken har Credit Agricole og ING som sine toppvalg i sektoren.

Goldman Sachs er også bullish på europeiske banker og sier at kapitalposisjonene har blitt vesentlig bedret siden finanskrisen i 2008 og at «det regulatoriske grepet har løsnet».