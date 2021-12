Må punge ut over 1,1 mrd. i svindel-forlik

Amerikanske Nikola, som utvikler energiløsninger og elektriske- og hydrogendrevne lastebiler, la frem resultatet for tredje kvartal i november, og av kvartalsrapporten fremgikk det at selskapet øynet en bot på 125 millioner dollar hvis selskapet ble enige med det amerikanske finanstilsynet, SEC.

Etterforskningen går på at Nikola skal ha svindlet investorene blant annet ved å villede dem om produktene, teknologiske fremskritt og kommersielle prospekter. Den tidligere toppsjefen og grunnleggeren Trevor Milton ble blant annet siktet for svindel på tre punkter, og fikk sparken.

«Den endelige løsningen av denne saken er underlagt dokumentasjon tilfredsstillende for alle parter, og fullføring av ethvert oppgjør er betinget av en avstemning fra kommisjonærene hos SEC», stod det i tredjekvartalsrapporten.

Partene er åpenbart tilfredsstilt ettersom Nikola har gått med på å betale 125 millioner dollar, etter anklagen om brudd på den amerikanske verdipapirloven.

Forliket følger sivile og strafferettslige anklager som ble lagt frem i juli mot Milton, som blant annet skal ha brukt sosiale medier til gjentatte ganger å villede investorer om selskapets teknologi og evner, og høstet «titalls millioner dollar» som et resultat av hans uredelighet, melder Reuters.

I rapporten for tredje kvartal opplyste Nikola om at det har til hensikt å søke refusjon fra gründer Trevor Milton for kostnader og skader i forbindelse med myndighetenes etterforskning.

Nikola, som ikke har innrømmet eller benektet SECs funn, har gått med på å samarbeide med pågående rettssaker, ifølge SEC.