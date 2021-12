Senior porteføljeforvalter Andrew Slimmon i Morgan Stanley Investment Management dropper ikke sitt positive aksjesyn på utsikter til rentehopp.

Federal Reserve har skiftet ham den siste tiden. En ultralett pengepolitikk og store, månedlige obligasjonskjøp trappes nå raskt ned for å gi handlingsrom for renteøkninger som skal hanskes med en galopperende inflasjon.

Senior porteføljeforvalter Andrew Slimmon i Morgan Stanley Investment Management mener det skal mer til enn utsikter til høyere renter for å droppe sitt positive aksjesyn.

– Altfor tidlig å bli negativ

– Typisk for det tredje året etterfølgende en bunn i aksjemarkedet (etter coronakrakket i mars 2020, red. anm.) er at avkastningen på aksjer holder seg positiv – dog ikke like positiv som før. Selskapene vil fortsatt legge frem sterke resultater, men du får ikke den multippelekspansjonen eller likviditetspumpen fra Fed, sier han til Bloomberg TV.

– Når selskapene vil fortsette å legge frem sterke resultater, er det altfor tidlig å bli negativ til aksjer, legger Slimmon til.

Anbefaler balansert portefølje

Svingningene har vært store etter at omikron-varianten erobret verden, og forvalteren mener investorer må forvente et lignende bilde det neste året.

– Dette vil kreve en mer balansert portefølje fremover. Men det jeg ikke ville ha gjort akkurat nå, er å jage de defensive «risk off»-aksjene. Disse har nettopp gjort et stort byks relativt sett, og jeg tror det blir narrativet fremover det neste året; vi vil få disse periodene med store «risk off»-fall, før markedet kommer kraftig tilbake igjen, sier han.