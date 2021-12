Norges Bank vil låne 60-65 milliarder i obligasjoner

Norges Bank vil blant annet låne mellom 60 og 65 milliarder kroner i obligasjoner i 2022, går det frem av sentralbankens strategi- og låneprogram for 2022, publisert onsdag.

Det heter i meldingen at minst halvparten av opplåningen skal dekkes i løpetidssegmentene over 7 år, og minst 20 prosent skal lånes i segmentene under 7 år.

Videre vil en ny 10-årig statsobligasjon utstedes i februar, og en ny statsobligasjon med løpetid på 20 år utstedes i andre halvår dersom markedsforholdene tillater det. Lånene vil bli utstedt ved syndikering.

Banken vil tilby fire tilbakekjøpsauksjoner i NGB 05/2023 når lånet har mindre enn ett år til forfall. Det legges ikke opp til å inngå nye rentebytteavtaler og minstekravet til rentebinding er 2,5 år.