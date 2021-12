Store svingninger på børsene er dårlig nytt for «buy the dip»-tilhengere. Bloomberg-reporter Kristine Aquino tror de blir skuffet.

Svingningene har vært store på børsene etter at verden ble kjent med omicron-varianten av coronaviruset. Eksplosivt økende smittetall har utløst nye og strenge restriksjoner i en rekke land inn mot julehøytiden, men selv om omicron anslås å ha dobbelt så høy smitterisiko som delta, har ekspertisen ennå ikke nok bevis for at varianten er alvorligere.

Denne usikkerheten smitter over på finansmarkedene, og Wall Street var eksempelvis tilbake på vinnersporet tirsdag etter å ha åpnet uken markant i rødt.

– «Buy the dip» slår sprekker

– Vi har sett noen analyser nå på at «buy the dip»-strategien virkelig slår noen sprekker inn mot jul, særlig i amerikanske aksjer hvor vi allerede hittil i desember har sett et par perioder med 1 prosent-fall to dager på rad, sier Bloomberg-reporter Kristine Aquino til nyhetsbyråets egen TV-kanal.

– Vi ser en vilje til «buying the dip», men dette viser at det også finnes mange risikofaktorer som kan punktere den strategien – og særlig nå når vi går inn i en periode med lav likviditet og lave volumer. Jeg tror risikable aktiva er sårbare nå, og alle som venter «the dip to be bought» kan bli skuffet, fortsetter hun.

– Vanskeligere å navigere

Her hjemme pekte Nordnet-analytiker Roger Berntsen på flere av risikofaktorene i onsdagens morgenrapport.

«De amerikanske investorene har kjøpt og solgt aksjer i stor stil den siste måneden, noe som har gitt store positive og negative utslag i indeksene. (...) At pandemien ikke har sluppet taket ennå, er en av de største usikkerhetsfaktorene i markedet», skrev han.

«I tillegg har flere sentralbanker begynt å sette opp rentene etter at disse har ligget nær null i snart to år. Den amerikanske sentralbanken varslet også nylig at styringsrenten snarlig vil bli satt opp. Altså kan det bli vanskeligere å navigere i aksjemarkedet i 2022 enn de foregående to årene», legger Berntsen til.