I et svært presset kinesisk eiendomsmarked har typiske eiendomsinvestorer skiftet fokus til dyre luksusklokker, fordi de anser det som en bedre investering nå som den økonomiske veksten har dabbet av for stormakten.

I tillegg har Kinas president, Xi Jinping, kjørt hardt på med en kampanje for å få bukt med boligspekulasjon, samt at eiendomsgiganten Evergrande har slitt kraftig i høst.

Flere forhandlere av luksusklokker har uttalt til Financial Times at salget har tatt helt av de seneste månedene, og at flere rike kinesere har droppet eiendomskjøp for å investere i luksusklokker som Rolex og Patek Philippe.

Kjøpefesten har bidratt til at importen av dyre Sveitsiske klokker til Kina har økt med 40 prosent i årets ti første måneder.

Stor satsning

Eiendom har vært et av de største satsningsområdene i Kina siden boligmarkedet ble liberalisert på slutten av 1990-tallet, som har ført til at flere store eiendomsselskaper, eksempelvis Evergrande, sliter med ekstremt høy belåning. Analytikere og eiendomsforvaltere venter i økende grad at nedturen vil fortsette, ifølge Financial Times.

Tidligere denne uken ble det også klart at Kina kutter referanserenten for utlån (LPR) for første gang på 20 måneder. Den ettårige renten senkes med fem basispoeng, til 3,80 prosent fra tidligere 3,85 prosent, mens den femårige renten holdes på 4,65 prosent.

Den femårige renten benyttes typisk som referanserente i boligmarkedet, og ANZ-strategen Xing Zhaopeng mener at den blir holdt uendret fordi Beijing foretrekker å «unnlate og benytte eiendomssektoren for å stimulere til økonomisk vekst».

Sterkt marked

– Markedet for luksusklokker er veldig sterkt, sier Simon Tye, som har gjennomført en undersøkelse rundt dyre klokker i Kina.

– Hvis du går til en Rolex-forhandler nå, så vil de ikke ha nok klokker å selge, legger han til, ifølge Financial Times.



Han peker også på at flere kjøper dyre klokker som en sikring mot inflasjon, og ikke bare for økt sosial status.

Ifølge Watcheco, Kinas ledende nettplattform for brukte klokker, har flere dyre merker økt kraftig i verdi de siste årene. Populære modeller som Rolex Submariner kan nå gå for så mye som fem ganger den opprinnelige prisen.

– Det er usannsynlig at prisene vil falle i uoverskuelig fremtid, sier David Wang, en Shanghai-basert luksusklokkeforhandler, til Financial Times.