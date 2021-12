Elon Musk solgte Tesla-aksjer for ytterligere 928,6 millioner dollar tirsdag, tilsvarende omtrent 8,3 milliarder kroner, og nærmet seg med det målsettingen om å selge 10 prosent av Tesla-aksjene.

Salget av 934.091 Tesla-aksjer kom ifølge Bloomberg etter at Musk tirsdag også uttalte at han var ferdig med aksjesalget. Onsdag tvitret han imidlertid at det fremdeles gjenstod noen planlagte transaksjoner før han var ferdigsolgt.

Etter å ha steget til ny all-time high på 1.229,91 dollar 4. november (1.243,49 intradag) falt Tesla-aksjen frem til 20. desember med 27 prosent til 899,94 dollar.

Tirsdag steg Tesla-aksjen 4,3 prosent og onsdag fortsatte den opp 7,5 prosent til 1.008,87 dollar. Torsdag er aksjen opp 1,7 prosent til 1.025,91 dollar i førhandelen på Nasdaq.

Tesla har med det også passert en børsverdi på 1.000 milliarder dollar igjen og er nummer fem på oversikten over selskapene med høyest børsverdi.

Apple topper fremdeles med en børsverdi på 2.882 milliarder dollar, fulgt av Microsoft med 2.502 milliarder dollar og Alphabet med 1.947 milliarder dollar. Amazon er på fjerde plass med sine 1.735 milliarder dollar.