Jared Kushner investeringsselskap Affinity Partners har samlet inn 3 milliarder dollar i finansiering fra internasjonale investorer. Donald Trumps svigersønn grunnla det Miami-baserte selskapet i sommer, og å lete etter finansiering i høst, melder Reuters.

Planen til Kushner er å investere i amerikanske og israelske selskaper som ønsker å ekspandere til India, Afrika, Midtøsten og andre deler av Asia.

MIDTØSTEN-FORHANDLER: Jared Kushner har fått mye av æren for de såkalte «Abraham-avtalene» som kom på plass mens Donald Trump var president. Foto: Bloomberg

«Investeringskorridor»

Kushner er godt kjent i Midtøsten og Israel etter at han fikk være med på å utforme mye av Trumps Midtøsten-politikk. Kushner ønsket å skape fred gjennom investeringer og økonomisk utvikling. Det var da han fikk forhandlet frem de såkalte «Abrahams-avtalene», hvor Israel fikk normalisert forbindelsene til fire muslimske land: De forente arabiske emirater, Bahrain, Sudan og Marokko.

Ved å samarbeide med selskaper og investorer fra både Israel og andre Gulf-stater, håper Kushner at Affinity kan skape en «investeringskorridor» mellom Israel og Saudi-Arabia, skriver Reuters.

Det skal også ha vært rapportert om at Kushner ønsker å åpne et kontor i Israel for å knytte forretningsbånd mellom Israel, India, Gulf-statene og Nord-Afrika.

Fortsetter innsamlingen

Det er også ventet at investeringsselskapet vil fortsette å jobbe med finansieringen i ytterligere noen måneder, til tross for at de allerede har samlet inn 3 milliarder dollar, rundt 26,5 milliarder kroner.

Det er ikke kjent hvilke investorer som er involvert, men investeringsselskapet rettet som mot både mot amerikanske og utenlandske investeringsinstitusjoner, som statlige investeringsfond, i tillegg til velstående enkeltpersoner.



Ifølge Reuters håper Affinity å fullføre sin første avtale i løpet av første kvartal 2022.

Kushner giftet seg med Donald Trumps datter Ivanka i 2009, og sammen har de tre barn. Og til tross for at han hadde ledende roller i begge Trumps valgkamper, i tillegg til i administrasjonen hans, har Kushner signalisert at han ikke vil være involvert i en potensiell Trump 2024-valgkamp.