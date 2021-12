Fondsforvalter Tom Wildgoose mener selskaper som kan sette prisene selv vil gjøre det bra i et aksjelandskap som preges av vedvarende inflasjon.

Det sier han til CNBC etter at inflasjonen i USA steg med 6,8 prosent på årsbasis i november – som er det høyeste tempoet i inflasjonen siden 1982. Samtidig nådde inflasjonen i eurosonen en 25-års topp. I tillegg begynner inflasjonspresset å bygge seg opp i noen store asiatiske økonomier, som Kina og Japan.

Trygg havn

OPP 30 PROSENT I ÅR: Apple og konsernsjef Tim Cook er blitt som en trygg havn for mange investorer, tror Fondsforvalter Tom Wildgoose. Foto: Bloomberg

Ifølge Wildgoose, som styrer Nomura Global High Conviction Fund, vil selskaper som er i stand til å opprettholde eller øke prisene fortsette å gjøre det bra selv om inflasjonen holder seg høy lenge.

«Apple passer åpenbart inn i den kategorien,» sier han om aksjen som har steget nesten 30 prosent i år.

Forvalteren mener at hypen rundt Apple-aksjen kommer av at selskapet klarer å holde på investorenes spenning med ting som Apple Car og Apple Glasses. Produkter som er på vei skaper også positive nyheter om teknologiselskapet, samtidig som at selskapet også fungerer som en trygg havn i et volatilt market, ifølge Wildgoose.

«Men til syvende og sist er det et veldig sterkt merke som produserer gode produkter og er i stand til å sette opp priser ganske enkelt,» sier Nomura-forvalteren.

Liker fransk mote

En annen aksje Wildgoose liker er verdens største luksusvareprodusent LVMH. Han mener motegrupperingen har en «hel stall av merkervarer» og en sterk arv som fungerer som blir som en barriere for potensielle konkurrenter, skriver CNBC.

«Dette fører oss tilbake til punktet om prissetting. Folk vil ha disse merkene, de vil ha disse produktene, dermed kan de heve prisene – i hovedsak etter eget ønske – som er det vi virkelig liker med aksjen,» sier Wildgoose.



LVMH-aksjen har steget nesten 40 prosent i år, etter at selskapet fikk fullført oppkjøpet av gullsmedforhandleren Tiffany for 15,8 milliarder dollar i januar – den største avtalen noensinne innen luksussegmentet. Et oppkjøp som endte i en bitter juridisk konflikt, og som endte med at LVMH betaler litt mindre enn først avtalt.

Hovedeieren og styrelederen i LVMH, Bernard Arnault, er verdens tredje rikeste mann med 165 milliarder dollar. Dette er opp over 50 milliarder dollar, eller 44 prosent siden forrige årsskifte.