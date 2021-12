Goldman Sachs har satt opp en liste over selskaper som har en margin på over 50 prosent og hvor investeringsbanken ser en mulig oppside på over 70 prosent.

Venter marginer på over 75 prosent

Øverst på listen står Activision Blizzard. Ifølge Goldman vil spillprodusentens inntjeningskraft holde seg stabil til tross for forsinkelser i lanseringen av to av de kommende spillene deres, skriver CNBC.

Activision Blizzard står blant annet bak «World of Warcraft» og «Call of Duty»-serien. Og Goldman-analytiker Michael Ng mener selskapet burde dra nytte av lanseringen av «Call of Duty: Vanguard», som er den største innholdsoppdateringen for «Call of Duty: Warzone» pr. dags dato.

Goldman Sachs venter en bruttmargin på 75,3 prosent for året, og har satt kursmålet til 111 dollar – som tilsvarer en oppside på 70 prosent.



Venter taiwansk opptur

Et annet selskap som investeringsbanken også har stor tiltro til er chipprodusenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ifølge Goldmans analytiker Bruce Lu hevet TSMC guidingen for det langsiktige bruttomarginmålet til «50 prosent eller høyere» i oktober, og banken forventer at selskapet vil oppnå enda høyere lønnsomhet og at marginutsiktene vil bedres ytterligere.

Investeringsbanken forventer en bruttmargin på 51,5 prosent i år, og har satt kursmålet på 1.028 taiwanske dollar på chipprodusenten – som tilsvarer en oppside på 70 prosent ca.

Oppside på 147 prosent

I tillegg ser Goldman Sachs en stor oppside i den sørkoreanske produsenten av medisinsk utstyr Jeisys Medical og den Hong Kong-noterte restaurantkjeden Jiumaojiu, melder CNBC.

Goldman Sachs mener markedet ikke er fullt klar over Jeisys’ mange langsiktige vekstmuligheter. Meglerhuset venter derfor at selskapet vil få en bruttomargin på 69,7 prosent for året, og har satt kursmplet på 19.200 koreanske won – som tilsvarer en oppside på 147 prosent.

For Jiumaojiu, den eneste av fire kinesiske restaurantkjeder som dekkes av Goldman som får en kjøpsanbefaling, venter investeringsbanken at selskapets bruttomargin vil komme på 62,8 prosent i år og har satt kursmålet på 31 Hong Kong-dollar. Det tilsvarer en oppside på 136 prosent på aksjen.