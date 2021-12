Musk angrepet på Twitter etter nestenkollisjon med romstasjon

Kinesere retter kraftig kritikk mot verdens rikeste mann og Tesla-grunnlegger Elon Musk og hans romambisjoner etter at Kina opplyste at deres romstasjon ble tvunget til å iverksette unnvikende tiltak for å unngå en kraftig kollisjon med flere satellitter som hadde tilknytning til Elon Musks Starlink-program.

Starlink Internet Services er en underavdeling av Musks SpaceX, og de ble opplyst om at satellittene holdt på å kollidere med den kinesiske romstasjonen ved to anledninger, både 1. juli og 21. oktober, ifølge et dokument som Kina tidligere denne måneden sendte inn til FNs romfartsorgan, UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs).

I dokumentet sendt inn til UNOOSA fremkommer det at «av sikkerhetsmessige årsaker implementerte Kinas romstasjon forebyggende tiltak for å unngå kollisjon med Starlink-satellittene.»