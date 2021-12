JP Morgan øyner stor oppside i 10 høyrisikoaksjer

– Høyere forventede renter, nedjustering av støttekjøp fra sentralbanker, nye covid-varianter, tvungen nedbelåning og dårlig likviditet har ført til et marked der investorer betaler en rekordstor premium for aksjer med lav volatilitet og en sterk kontantstrøm. Det har ført til stor «derisking» og et «bearish» marked for aksjer med høyere betaverdi og vekst, heter det i en uttalelse av et team ledet av JP Morgans sjefsstrateg for aksjemarkeder, Dubravko Lakos-Bujas.

JP Morgan forventer videre at inflasjonen skal avta, og at omicron-varianten ikke skal være like kritisk som først ventet.

Blant aksjer av syklisk natur ser JP Morgan oppside i aksjer innenfor reise, fritid og opplevelser. Utover disse segmentene ser også storbanken stor oppside i aksjer innenfor e-handel, spill, cybersikkerhet og bioteknologi. Mange av disse aksjene har falt fra 30 til 70 prosent, sier sjefsstrategen Lakos-Bujas, og legger til at historisk analyse viser at aksjer med høy beta har en tendens til å gi den største meravkastningen i januar.

Dubrakvo Lakos-Bujas og JP Morgan har plukket ut følgende favorittaksjer som de mener handles kraftig rabattert: