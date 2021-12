Federal Reserve printer store mengder penger og inflasjonen når stadig nye høyder.

I november steg inflasjonen med 6,8 prosent år/år – en økning man ikke har sett maken til siden juni 1982.

Investorlegende Warren Buffett har imidlertid gode råd til hvilke aksjer man bør eie når prisene stiger.

«Selskaper som kan øke prisene enkelt og som har muligheten til å ta på mer arbeid uten å bruke altfor mye» var to egenskaper Buffett understrekte i et brev til aksjonærene fra 1981, ifølge Marketwatch.



Med andre ord selskaper som ikke har for mange eiendeler og med stor prisingskraft.

Tre Berkshire-muligheter

Først ut er Berkshire-favoritt Apple. Selskapet har vist i en årrekke at kundene er villige til å betale premiumprisen for det dyreste og beste epleselskapet har å by på.

Tidligere i år annonserte selskapet at det har nådd 1,65 milliarder solgte enheter – inkludert 1 milliard iPhoner.

Konkurrentene til Apple selger ofte billigere enheter, men er man først inne i Apple-økosystemet er det vanskelig å ønske seg ut. Alle enheter snakker sammen sømløst, og det er mange villige til å betale godt for.

Selskapet kan følgelig sette opp prisene høyt, uten å uroe seg over for store fall i salget. Apple er Berkshire Hathaways største post med 40 prosent av investeringsselskapets markedsverdi.

De siste fem årene har Apple-aksjen steget mer enn 500 prosent.

Resesjonshedge

Utbyttekongen Coca-Cola er også i Berkshire Hathaways portefølje. Om økonomien stiger eller synker er likegyldig – de fleste har fremdeles råd til en boks med Cola.

Selskapet har også enorm prisingsmakt ettersom det har en så god posisjon i markedet, og har også overlevd i mer enn 100 år – og har dermed overlevd flere perioder med høy inflasjon.

Buffett har eid Coca-Cola-aksjer helt siden sent 80-tall og har senere lastet opp til 400 millioner aksjer til en verdi av 23,1 milliarder dollar – 204 milliarder kroner.

Sterk prisingskraft

Sist ut et er kredittkortselskapet American Express er blant selskapene Buffetts investeringsselskap Berskhire Hathaway har i sin portefølje.

Selskapet viste sin prisingskraft for bare kort tid siden da de økte årsavgiften på sine Platinum-kort fra 550 dollar til 695 dollar.

American Express tjener mesteparten av pengene gjennom avgifter som selskapene må betale pr. transaksjon. Når prisene stiger som følge av inflasjon, må Amex ta en større andel av kaken.

I tredje kvartal rapporterte selskapet om 25 prosent økning i inntekter til 10,9 milliarder dollar.

Amex er Berkshire Hathaways tredje største post, bak Apple og Bank of America, med 151,6 millioner aksjer til en verdi av over 24 milliarder dollar – 212 milliarder kroner.