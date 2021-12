Dette må du vite før Oslo Børs åpner

Det går mot svak oppgang på 0,11 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Olje

Oljeprisen er relativt flat onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,01 prosent til 79,08 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,07 prosent til 75,93 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 79,25 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA falt med 3,1 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, melder TDN Direkt.

Fallet var i tråd med forventningene til ni analytikere som Reuters har vært i kontakt med.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 0,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,7 million fat i forrige uke.

Asia

Nikkei i Japan faller 0,71 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,75 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,0 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,84 prosent.

I India synker Sensex 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,21 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,32 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn tall for handelsbalansen for varer, samt grossistlagre og pågående boligsalg for november.