Analytikerne har plukket ut sine favorittaksjer inn mot det nye året. Aksjene som er godt likt av analytikerne på Wall Street har lav P/E og høy oppside.

– Aksjene med lav P/E utgjør godt jaktområde for langsiktige investorer i dag, sier Bill Nygren, forvalter i Oakmark Funds, til CNBCs Closing Bell.

De billigste aksjene er plukket under kriteriene at fremtidig P/E – med estimater for de neste 12 månedene – er 20 prosent lavere enn gjennomsnittlig P/E siste 5 år.

Aksjene har også minst 60 prosent kjøpsanbefalinger og minst 10 prosent oppside.

Flere energiaksjer har kommet inn på oversikten. Sektoren har hatt mye medvind i år noe som viser seg spesielt tydelig i oljeprisen. Brent-oljen er opp 52 prosent i år.

Baker Hughes, Devon Energy og EOG Resources er blant aksjene analytikerne liker best inn mot 2022. Aksjene har en gjennomsnittlig P/E neste fem år på mer enn 40 prosent høyere enn nåværende P/E.

Alaska Air Group er også inne på listen. Reiselivsaksjer har slitt i 2021 som følge av coronanedstengninger, og Alaska Air har følgelig steget kun 1,7 prosent. Til sammenligning har S&P 500 steget 27 prosent.

Tech-aksjene Electronic Arts og PTC er også på listen.