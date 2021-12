Kun to av åtte forvaltere anbefaler grønne fond i 2022. Alexander Miller i Odin Forvaltning og Tor Thorsen i Fondsfinans ser størst avkastningspotensial i Odin Bærekraft og Fondsfinans Fornybar Energi.

Robert Næss i Nordea Markets anbefaler fond hvor man får aksjeeksponering, men hvor man unngår de dyre aksjene. Bård Bringedal i Storebrand Kapitalforvaltning velger et Storebrand-fond som baserer seg på at historien i aksjemarkedet gjentar seg.

Toppene i oljebransjen spår et nytt godt år i 2022. I gjennomsnitt ventes en oljepris på 75 dollar fatet. I 2021 var den gjennomsnittlige oljeprisen 71 dollar.

Frontline-sjef Lars Barstad er blant de mest optimistiske med et anslag på 85 dollar fatet. Han er ganske sikker på at 2022 blir et uvanlig oljeår, og tror prisen kan stige til 100 dollar.



Er det noen som er særdeles godt kvalifisert til å tippe oljeprisen, er det Jarand Rystad i Rystad Energy. Han er den mest pessimistiske, med sin prognose på 65 dollar fatet.

Antallet boligsalg i Norge i 2021 har passert 100.000, noe som aldri før har skjedd. Den gamle rekorden, fra i fjor, var på 99.581 boligsalg.

DNB Eiendom-sjef Terje Buraas peker på at renten fortsatt er lav, men også det nye lovverket som gjelder fra nyttår, der langt mer ansvar legges på selger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om storinvestor Arne Fredly. En stor bot fra Finanstilsynet for manglende børsmelding ved et aksjesalg, har gitt ham noen riper i lakken.



Hvordan er det gått med tankrederen Arne Fredly i år? Tankmarkedet har ikke vært så dårlig siden 80-årene, og spotratene dekker ikke de faste kostnadene engang.

Svaret er: Ikke så verst. Tankrederen Fredly har vært en forsiktig herremann, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Spania: KPI desember, kl. 09.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Chicago PMI desember, kl. 15.45

Annet:

Anora Group: Siste noteringsdag på Oslo Børs