Mot opptur fra start på Oslo Børs

Wall Street

Onsdag endte to av de tre hovedindeksene på Wall Street med en oppgang:

Dow Jones steg for sjette dag på rad, og gikk onsdag opp med 0,25 prosent, til 36.488.

steg for sjette dag på rad, og gikk onsdag opp med 0,25 prosent, til 36.488. S&P 500 endte også med grønne tall, etter en økning på 0,14 prosent til 4.793.

endte også med grønne tall, etter en økning på 0,14 prosent til 4.793. I motsetning til de to andre ble teknologiindeksen Nasdaq slanket med 0,10 prosent til 15.766.

Vix-indeksen, som måler den forventede usikkerheten på S&P 500 de neste 30 dagene, falt med 3,59 prosent til 16,91. Det tyder på at pulsen i markedet er meget lav.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen gikk opp med 7,2 basispunkter, til 1,553 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte ned 0,45 prosent onsdag, og endte på 1.199,34 poeng. Det ble omsatt aksjer for rett i underkant av 2,9 milliarder kroner.

AutoStore gjorde et tosifret byks på børs onsdag, etter lengre tid med fall. I forrige uke falt aksjekursen under noteringskursen på 31 kroner.

– Aksjen har falt såpass mye den seneste tiden at jeg vil tro at det er interessant å plukke den opp for flere og flere, sier analytiker Carl Jørgen Flaen i Pareto Securities.

Aksjen steg både mandag og tirsdag, for å så legge på seg ytterligere 13 prosent onsdag. Ved børsslutt omsettes aksjen for 37 kroner.

Også GC Rieber Shipping hadde en tosifret oppgang onsdag. Aksjen steg 12,6 prosent til 9,40 kroner. Shippingindeksen er opp nær 60 prosent i år etter et svært godt første halvår, og knuser dermed hovedindeksen på Oslo Børs.

Finanskalender

Makro:

Spania: KPI desember, kl. 09.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Chicago PMI desember, kl. 15.45

Annet:

Anora Group: Siste noteringsdag på Oslo Børs