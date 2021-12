På årets siste dag er samtlige av verdens ti rikeste verdt over 100 milliarder dollar, fremgår det av Bloomberg Billionaire Index, en liste som oppdateres daglig. I løpet av 2021 har verdens ti rikeste menn økt sin samlede formue med 399 milliarder dollar.

Mens Gates har vært verdt over 100 milliarder siden 1999 og Bezos siden 2017, er det ifølge CNBC , første gang flertallet i listen bikker 100 milliarder dollar. Musk passerte den magiske grensen i 2020.

Med unntak av Bernard Arnault og Warren Buffet består resten av topp ti listen av tech-milliardærer, på toppen troner Tesla-sjef Elon Musk som i løpet av året har blitt verdens rikeste mann har økt formuen med 118 milliarder dollar.

Bill Gates som i over et tiår ble ansett for å være verdens rikeste mann har økt formuen med 6,59 milliarder i løpet av året. Mannen som i år måtte vike sete for Musk, Amazon-gründer Jeff Bezos, økte sin formue med rett i underkant av 4 milliarder dollar.

Blant milliardærene i andre enden av skalaen, altså de som har tapt mest i 2021 er kinesiske Colin Huang som i løpet av året har fått formuen barbert med 41,7 milliarder dollar, eller 66,5 prosent. Huang, ga seg i løpet av året som styreleder for e-handelsselskapet han grunnla for seks år siden, Pinduoduo.

Ved utgangen gangen av året igjen med en formue på 21,8 milliarder dollar noe som gir ham en 88. plass totalt på Bloombergs liste. Til sammenligning var Huang blant de fem milliardærene med størst formuesvekst i 2020, da formuen la på seg 33 milliarder dollar, samme år som han ga seg som konsernsjef i selskapet som er Kinas raskest voksende e-handels plattform.

En annen kinesisk e-handelsmilliardær som har hatt et tungt år er Alibaba-topp Jack Ma. Hans formue er redusert med 11,7 milliarder dollar, og står ved årsslutt på 38,9 milliarder, noe som sikrer ham en 34. plass på listen.

Obs! Bloombergs milliardærliste oppdaterers ved børsslutt i New York, ettersom Wall Street er åpen også nyttårsaften er tallene i denne saken pr. 30. desember.