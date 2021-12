Buffett vil ikke gripe inn tross brev fra Bernie Sanders

Senator Bernie Sanders skrev til legendeinvestor Warren Buffett på tirsdag og ba Berkshire Hathaway-sjefen om å bli involvert i samtaler mellom fagforbundet United Steelworkers Local 40 og metallselskapet Special Metals i West Virginia, ifølge Bloomberg.

Precision Castparts, et datterselskap av Buffetts konglomerat, eier Special Metals.

I et brev datert tirsdag og utgitt av Sanders' kontor torsdag, fortalte Buffett at han ikke ville gå inn i arbeidsforhandlingene. Han siterte Berkshires policy om å la selskapene «handle individuelt med sine egne arbeids- og personellbeslutninger».

«Jeg sender brevet ditt til administrerende direktør i Precision Castparts, men gir ingen anbefaling til ham om noen handling,» skrev Buffett. «Han er ansvarlig for virksomheten sin.»

Stor streik

Omtrent 450 Special Metals-arbeidere i Huntington, W.V. gikk ut i streik 1. oktober.

Utfordringer knyttet til helse er blant de største problemene i kontraktsforhandlingene ettersom fagforeningen prøver å unngå å betale mer for en høyere egenandelsforsikring, ifølge Chad Thompson, president i United Steelworkers Local 40.

Thompson var skuffet over ikke å nå en avtale innen jul. Han sa at forhandlingene vil starte på nytt neste uke, mer enn tre måneder etter streiken startet.

«Vi gjør alt vi kan for å prøve å hjelpe oss å komme tilbake til jobb,» sa han, og takket Huntington-samfunnet og lokale fagforeninger for deres støtte under streiken.

Sikre respekt

I sitt brev til Buffett ba Sanders ham om å gripe inn i samtalene for å «sikre at arbeiderne blir behandlet med verdighet og respekt og får en rettferdig kontrakt som belønner det harde arbeidet og ofrene de har gjort.»

«I en tid da dette selskapet og Berkshire Hathaway begge har det veldig bra, er det ingen grunn til at arbeidere ansatt av deg skal bekymre seg for om de vil være i stand til å mate barna sine eller ha helsehjelp,» skrev senatoren.

«Det er ingen grunn til at levestandarden til disse hardtarbeidende amerikanerne skulle synke. Jeg vet at du og Berkshire Hathaway kan gjøre det bedre enn det.»