– Da jeg solgte selskapet mitt for milliarder av dollar dro jeg for å feire med et Southwest-fly. Jeg satt feil vei i midtsetet på flyet og tenkte «dette er helt perfekt», sa Mark Cuban til ABC News tidligere i år.



I 1999 solgte Cuban og hans medgrunnleggere av Broadcast.com selskapet til Yahoo for 5,7 milliarder dollar – 50,2 milliarder kroner. I stedet for å la pengene gå til hodet på ham, brukte Cuban et enkelt råd for å beholde bakkekontakten.

– Det klokeste rådet jeg noensinne har fått var «lev som en student». Det rådet fulgte jeg i lang, lang tid.



Cuban forteller til CNBC at han beholdt livsstilen og ikke endret på mye etter salget. Han beholdt samme bil, hus og til og med møbler.

– Det tok bort mye av risikoen og usikkerheten i økonomien min, sier han.

Sparer tid

Milliardæren sparte imidlertid ikke på noen ting da han i 1999 kjøpte en privatjet for 40 millioner dollar – over 350 millioner kroner – på nettet. Gulfstream V businessprivatjeten er til dags dato det dyreste onlinekjøpet noensinne gjort, og finnes i Guinness rekordbok.

– Å kjøpe en privatjet var mitt mål i lang tid. Den tingen jeg verdsetter høyest i verden er tid, og det kjøpte meg tid, sa Cuban til Money i 2017.



I dag er Cuban verdens 247. rikeste person med formue på 4,5 milliarder dollar – nær 40 milliarder kroner.