Meglerkjempe venter januareffekt for tre aksjer

Den beryktede «januar-effekten» går ut på at aksjer som har gjort det dårlig i løpet av eller mot slutten av året, vil få en betydelig oppgang i januar. For eksempel har det norske meglerhuset DNB Markets en egen liste over aksjene det tror skal opp.

Den amerikanske meglerkjempen JP Morgen viser søndag til tre amerikanske aksjer som har gjort det svakt den siste tiden, og som skal ligge an til en oppgang denne måneden, skriver Yahoo Finance.

Plug Power

Den første av de tre aksjene er Plug Power, et hyrdogencelleselskap ikke så alt for ulikt norske Nel. Selskapet tilbyr hydrogenceller til kjøretøy som biler og lastebiler, men også for større fasiliteter som datasentre og sykehus.

I løpet av desember har aksjekursen imidlertid falt betydelig med en nedgang på nær 30 prosent, etter at selskapets kvartalsrapport viste til svakere tall enn ventet.

Moderna

Legemiddelselskapet Moderna, som blant annet står bak en av coronavaksinene, har til tross for vedvarende coronasmitte falt om lag 18 prosent på børsen den siste måneden.

Siden toppen i august er aksjekursen ned nesten 50 prosent.

Forbes skal ha verdsatt selskapet til 300 dollar pr. aksje, som tilsier at kursen ligger an til en oppgang på 17 prosent, med bakgrunn til at mange fremdeles ikke har fått en tredje dose, samt at det senere kan bli nødvendig med ytterliggere doser av vaksinen.

Pinterest

SoMe-selskapet Pinterest har i løpet av det siste halvåret falt nær 54 prosent. I oktober ble det kjent at betalingskjempen PayPal avbrøt sine oppkjøpsplaner for selskapet, og da selskapet la frem sitt resultat for tredje kvartal kunne det vise til en sterk vekst, men kun én prosent økning i månedlige brukere.

Januareffekten slår ikke alltid til, og det er derfor en risiko forbundet med disse aksjene.