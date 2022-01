Globalt transaksjonsvolum for fusjoner og oppkjøp passerte 5.000 milliarder dollar i 2021. Bloomberg-reporter Michael Moore oppsummerer.

Tall innhentet av Bloomberg viser at globalt transaksjonsvolum for fusjoner og oppkjøp (M&A) i 2021 passerte 5.000 milliarder dollar for første gang i historien.

Goldman Sachs var tilrettelegger eller rådgiver for avtaler verdt over 1.000 milliarder dollar, og sikret seg en markedsandel på 24,1 prosent. Dette er femte år på rad at investeringsbanken går til topps i nyhetsbyråets M&A-kåring.

Honorarene for fjerde kvartal er ennå ikke offentliggjort, men i de ni første månedene av 2021 dro Goldman Sachs inn over 4 milliarder dollar på sine M&A-tjenester. Dette er langt foran de nærmeste konkurrentene JPMorgan og Morgan Stanley, som tok henholdsvis 21,2 og 18,3 prosent av det globale volumet.

– Mikroskopisk fokuserte

– Vi har vært ganske mikroskopisk fokuserte på å være sterke i hver undersektor av økonomien, sier Dan Dees, en av to ledere for Goldmans investeringsbankvirksomhet til Bloomberg.

Goldman Sachs hadde eksempelvis høyest markedsandel for børsnoteringer, med 6,7 prosent. Citigroup kom nærmest med 6,3 prosent, foran Morgan Stanley og JPMorgan på henholdsvis 5,8 og 5.7 prosent.

Blant europeiske banker kom Barclays best ut på totaloversikten med en 6. plass og 8,4 prosent markedsandel, mens Credit Suisse var best på børsnoteringer med 3,8 prosent av markedet. Det holdt til en 6. plass.